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Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя — Минобороны республики

14:00 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя и ожидает положительных подвижек в этом вопросе в ближайшее время. Об этом заявил в среду министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Мы находимся в постоянном контакте с министерствами обороны России и Украины», — отметил он, говоря о ситуации вокруг Мариуполя. «Как Турция, мы сделали все, что необходимо сделать для безопасной эвакуации, включая выделение кораблей. В ближайшие дни в этом плане будут некоторые положительные подвижки, мы с нетерпением ждем развития событий», — приводит его слова газета «Ени шафак».

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