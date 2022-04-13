Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя — Минобороны республики
14:00 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя и ожидает положительных подвижек в этом вопросе в ближайшее время. Об этом заявил в среду министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
«Мы находимся в постоянном контакте с министерствами обороны России и Украины», — отметил он, говоря о ситуации вокруг Мариуполя. «Как Турция, мы сделали все, что необходимо сделать для безопасной эвакуации, включая выделение кораблей. В ближайшие дни в этом плане будут некоторые положительные подвижки, мы с нетерпением ждем развития событий», — приводит его слова газета «Ени шафак».
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