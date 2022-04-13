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Великобритания внесла в санкционный список Алекперова, Евтушенкова, Якунина и Медведчука

14:32 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент и совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов, председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков и экс-президент РЖД Владимир Якунин стали фигурантами британского санкционного списка. Обновленная версия документа, в которую в общей сложности было внесено еще 206 физических лиц из России, ЛНР и ДНР, была размещена на сайте британского правительства в среду.

«Руководя компанией „Лукойл“, Алекперов продолжает получать выгоду от правительства России и (или) продолжает оказывать ему поддержку», — говорится в документе. Введение санкций обосновывается также «стратегическим значением энергетического сектора» для правительства РФ.

Кроме того, в британский санкционный список внесен глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

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