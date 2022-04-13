Донбасс нуждается в сотрудниках пенитенциарных учреждений - СМИ
15:00 13.04.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Донбассе образовался дефицит сотрудников пенитенциарных учреждений. Об этом сообщил ведущий радиостанции «Говорит Москва» Александр Сладков.
По словам военного корреспондента, это происходит из-за большого числа пленённых украинских военных. Жителям ДНР присылают СМС с предложениями работы.
«Пленных много настолько, что сейчас активно набирают сотрудников для пенитенциарных заведений Донецкой народной республики. Каждому рассылка идёт: пожалуйста, товарищи, обращайтесь, кто имеет опыт, желание. Необходимо охранять эти учреждения, выполнять конвойные функции. Через телефонную сеть «Феникс» рассылаются смски. Сейчас очень остро нужны люди, которые будут заниматься пленными. Пленные прибывают и прибывают. Это не только Мариуполь».
Ранее Александр Сладков о сообщил о массовой сдаче в плен сил ВСУ в Мариуполе. Как он заявил, оружие сложили 1000 морских пехотинцев.
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