Донбасс нуждается в сотрудниках пенитенциарных учреждений - СМИ

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Донбассе образовался дефицит сотрудников пенитенциарных учреждений. Об этом сообщил ведущий радиостанции «Говорит Москва» Александр Сладков.

По словам военного корреспондента, это происходит из-за большого числа пленённых украинских военных. Жителям ДНР присылают СМС с предложениями работы.

«Пленных много настолько, что сейчас активно набирают сотрудников для пенитенциарных заведений Донецкой народной республики. Каждому рассылка идёт: пожалуйста, товарищи, обращайтесь, кто имеет опыт, желание. Необходимо охранять эти учреждения, выполнять конвойные функции. Через телефонную сеть «Феникс» рассылаются смски. Сейчас очень остро нужны люди, которые будут заниматься пленными. Пленные прибывают и прибывают. Это не только Мариуполь».

Ранее Александр Сладков о сообщил о массовой сдаче в плен сил ВСУ в Мариуполе. Как он заявил, оружие сложили 1000 морских пехотинцев.