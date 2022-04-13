СК РФ изучит личные дела украинских силовиков, обнаруженных российскими военными в Херсоне

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет России займется изучением личных дел украинских силовиков, обнаруженных российскими военнослужащими в больнице Херсона. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Следственный комитет России приобщит к материалам уголовного дела и тщательно изучит личные дела украинских силовиков, которые были обнаружены российскими военнослужащими в больнице Херсона», — сказала она.