SberPay продолжает работать для оплаты покупок в интернет-магазинах

15:30

В связи с решением технического партнера использование карт в электронном кошельке SberPay (NFC) временно ограничено. Сбербанк прорабатывает альтернативные решения. Для оплаты покупок на сайтах и в приложениях можно продолжать использовать SberPay с картами Сбербанка Mastercard, Visa и «Мир».

«Совершить покупку в интернет-магазине можно, нажав кнопку быстрой оплаты SberPay. Также клиентам Сбера доступны и другие способы бесконтактной оплаты – «Плати QR», «Оплата одним взглядом», – говорится в сообщении банка.

Совершать оплату товаров и услуг в офлайн-магазинах с помощью смартфона можно, добавив карту Мир в сервисы Mir Pay или Samsung Pay. Также для оплаты можно использовать свои действующие пластиковые карты Mastercard, Visa и «Мир». Они работают на всей территории России.