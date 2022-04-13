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В Подмосковье открылся Всероссийский форум «Жить и воспитываться в семье»

15:45 13.04.2022

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Фото пресс-службы губернатора Московской области
13 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьёв совместно с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой открыл Всероссийский форум лучших региональных практик «Жить и воспитываться в семье».

В Московской области с 2013 года удалось закрыть все 44 детских дома, последние 7 – в 2021 году. На их базе открылись школы, в том числе коррекционные, детские сады, учреждения дополнительного образования и центры психологической помощи. Почти 2 тыс. ребят обрели семьи. Таким образом, сегодня 97% всех детей-сирот растут в приемных семьях. Им выплачивается от 33 до 65 тыс. руб. ребенка ежемесячно в зависимости от его возраста и состояния здоровья ребенка.

Вместо детских домов работает 6 семейных центров, ориентированные на благополучное и быстрое устройство детей к приемным родителям (не более трех месяцев): «Созвездие» в Рузе, «Доверие» в Щелкове, «Семья и Дом» в Орехово-Зуеве, «Преображение» в Егорьевске, «Вдохновение» в Коломне и «Непоседы» в Балашихе. Сегодня в этих центрах живет 85 детей-сирот.

«Мы собрались, чтобы найти новые способы решения проблемы детей, оставшихся без родителей и чтобы их затем применить в регионах, – сказал губернатор Андрей Воробьев. – И вторая тема, которая всех здесь сегодня волнует – это Донбасс. Согласитесь, то, что происходит там, не может сделать нас безучастными. Как можешь не участвовать в том, чтобы помочь старикам, молодым, деткам?»

Губернатор напомнил, что в Подмосковье запустили акцию «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи в школах. Важно сделать ее масштабной, и чтобы каждый из учащихся имел желание внести свой вклад.

Форум проводится 13 и 14 апреля при поддержке правительства Московской области. Среди участников: уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ, представители Федерального собрания РФ, социально ориентированных НКО и эксперты.

«В конце прошлого года я была на встрече с Андреем Юрьевичем Воробьевым. Мы обсуждали тему устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и возникла идея создания этого форума. Я очень рада, что сегодня с нами в очном формате 60 регионов, дистанционно нас смотрит вся страна, – отметила Мария Львова-Белова. – Месяц назад я встречалась с президентом и представила ему стратегическую программу «Дети в семье». Он одобрил нашу инициативу по реализации в десяти пилотных регионах комплекса мер по сокращению численности детей в возрасте до четырех лет, воспитывающихся в учреждениях. Московская область – один из 10 регионов, в которых начнется эта работа».

Комплекс мер включает работу по профилактике отказов от новорожденных, развитие ранней помощи и своевременной профилактической работы с кровными семьями, расширение форм семейного устройства детей и перепрофилирование домов ребенка.

Одна из главных тем форума – гуманитарный проект губернатора Московской области по поиску родственников детей, оказавшихся в зоне проведения специальной операции, а также устройству детей-сирот из ЛДНР в приемные семьи в России. Впервые проект был представлен на прошлой неделе во время визита в Донецк. На встрече тогда присутствовали глава ДНР Денис Пушилин, первый вице-спикер СФ РФ, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

Предлагается разыскивать родственников в базах данных нашей страны, Красного креста. Если они не найдутся, нужно организовать временную опеку. Отбирать будут семьи, которые готовы в дальнейшем к усыновлению. В Подмосковье есть люди, желающие взять ответственность за этих ребят и воспитывать их.

Сейчас Подмосковье готово принять порядка 120 детей в семьи и столько же разместить в семейных центрах региона с дальнейшим устройством в семьи. Потенциальные родители проживают в хороших условиях и имеют опыт в воспитании приемных ребят.

Первые 10 семей в Подмосковье примут 25 детей из Донбасса под временную опеку уже на следующей неделе.

«Многих сегодня волнует судьба детей из ДНР и ЛНР. Президент отметил, что если у ребенка нет возможности устройства в семью на родине, то важно дать ему возможность устроить свою жизнь в семьях наших российских граждан, – рассказала Мария Львова-Белова. – Сейчас мы отобрали 25 детей – это ребята со статусом, которые долгое время находились в учреждениях, дети с инвалидностью. И подобрали 10 семей в Московской области, которые готовы принять этих ребят под временную опеку».

«Московская область была все 8 лет рядом, – поделилась детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко. – 25 детей – это семейные группы и дети с особенностями развития – с инвалидностью, но не требующие постоянного пребывания в медучреждении. То есть те дети, которые сразу могут быть определены в семьи. Найти для таких ребят приемную семью достаточно трудно. Но на территории России это сделать гораздо легче».

На форуме будет представлен опыт Подмосковья в реализации права ребенка жить и воспитываться в семье.

В первый день форума будут работать тематические дискуссионные площадки:

- «Цифровые решения в сфере опеки и попечительства»;

- «Единое ведомство в регионах: практика и вызовы»;

- «Замещающие семьи как ресурс временного устройства детей»;

- «Кровная семья: сохранение, возвращение, поддержание контактов».

Во второй день участники посетят детские социальные учреждения нового типа, которые пришли на смену детским домам региона.

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