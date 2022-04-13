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НОВОСТИ

Инфляция в России по итогам 2022 г. может достичь 20% — Кудрин

16:00 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России по итогам 2022 года может достичь 20%. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчетом о работе контрольного ведомства за 2021 год в Совете Федерации.

«Мы перешли к другому темпу инфляции, который в этом году будет высоким, скорее всего до 20%, может быть в диапазоне от 17% до 20%», — сказал Кудрин.

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