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Шольц не планирует визит на Украину и удивлен отказом Киева принять Штайнмайера

16:32 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пока не планирует наносить визит на Украину и сбит с толку отказом Киева принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом он заявил в среду в интервью радиостанции Эр-бэ-бэ.

Шольц указал на то, что он был в Киеве за несколько дней до начала операции России и часто созванивается с президентом Владимиром Зеленским. «Едва ли есть кто-то из глав государств и правительств, кто поддерживает столь интенсивный контакт со мной», — заметил канцлер.

Тем не менее отказ принять Штайнмайера, по его оценке, является «сбивающим с толку». «Президент охотно бы поехал на Украину. Было бы хорошо его принять», — подчеркнул глава правительства ФРГ.

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