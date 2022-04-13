Кремль не знает, хочет ли Медведчук, чтобы РФ участвовала в ситуации вокруг него — Песков

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский политик Виктор Медведчук не является гражданином России, и Кремль не знает, хочет ли он, чтобы Москва участвовала в ситуации вокруг него, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве: Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции, он является иностранным политическим деятелем», — пояснил представитель Кремля, комментируя сообщения о задержании Медведчука.

«Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации», — добавил Песков, говоря о возможности обмена политика на украинских пленных. Он также заверил, что Москва будет, «несомненно, следить за судьбой Медведчука» и призывает к тому же европейских политиков, «которые так пекутся о свободе слова, говорят о невозможности преследования человека по политическим мотивам».