Кремль не знает, хочет ли Медведчук, чтобы РФ участвовала в ситуации вокруг него — Песков
17:00 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский политик Виктор Медведчук не является гражданином России, и Кремль не знает, хочет ли он, чтобы Москва участвовала в ситуации вокруг него, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве: Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции, он является иностранным политическим деятелем», — пояснил представитель Кремля, комментируя сообщения о задержании Медведчука.
«Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации», — добавил Песков, говоря о возможности обмена политика на украинских пленных. Он также заверил, что Москва будет, «несомненно, следить за судьбой Медведчука» и призывает к тому же европейских политиков, «которые так пекутся о свободе слова, говорят о невозможности преследования человека по политическим мотивам».
Новости
- 18:23 13.04.2022
- Из ЛНР выпроваживают миссию ОБСЕ
- 17:40 13.04.2022
- Задержанный на Ставрополье сторонник ИГ готовил теракт на железнодорожном вокзале — ФСБ
- 17:12 13.04.2022
- В случае победы на выборах Ле Пен намерена реформировать ЕС и предложить НАТО провести стратегическое сближение с РФ
- 16:32 13.04.2022
- Шольц не планирует визит на Украину и удивлен отказом Киева принять Штайнмайера
- 16:12 13.04.2022
- В Кремле не располагают информацией о том, что Сурков якобы помещен под домашний арест
- 16:00 13.04.2022
- Инфляция в России по итогам 2022 г. может достичь 20% — Кудрин
- 15:45 13.04.2022
- 10 семей в Подмосковье примут детей из Донбасса, оставшихся без попечения родителей
- 15:32 13.04.2022
- СК РФ изучит личные дела украинских силовиков, обнаруженных российскими военными в Херсоне
- 15:30 13.04.2022
- SberPay продолжает работать для оплаты покупок в интернет-магазинах
- 15:12 13.04.2022
- В Курской области обстрелян пограничный пункт пропуска, жертв нет — власти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать