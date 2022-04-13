В случае победы на выборах Ле Пен намерена реформировать ЕС и предложить НАТО провести стратегическое сближение с РФ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Марин Ле Пен, баллотирующаяся на выборах президента Франции, заявила, что в случае своего избрания намерена после окончания конфликта на Украине предложить НАТО осуществить стратегическое сближение с Россией. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в среду.

«Когда военные действия закончатся, я предложу провести стратегическое сближение между НАТО и Россией», — сказала Ле Пен. Она добавила, что ключевыми принципами ее внешней политики будут «независимость, равноудаленность и постоянство».

Марин Ле Пен также заявила, что в случае своего избрания на пост главы государства она не станет выводить страну из ЕС, но собирается реформировать его изнутри.

«Frexit не является моим проектом. Я хочу реформировать ЕС изнутри», — сказала она в среду на пресс-конференции в Париже. Одновременно Ле Пен высказала несогласие с господством английского языка в Евросоюзе. «Я считаю, что необходимо укрепить позиции французского и немецкого языков», — заявила кандидат в президенты.