В случае победы на выборах Ле Пен намерена реформировать ЕС и предложить НАТО провести стратегическое сближение с РФ
17:12 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Марин Ле Пен, баллотирующаяся на выборах президента Франции, заявила, что в случае своего избрания намерена после окончания конфликта на Украине предложить НАТО осуществить стратегическое сближение с Россией. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в среду.
«Когда военные действия закончатся, я предложу провести стратегическое сближение между НАТО и Россией», — сказала Ле Пен. Она добавила, что ключевыми принципами ее внешней политики будут «независимость, равноудаленность и постоянство».
Марин Ле Пен также заявила, что в случае своего избрания на пост главы государства она не станет выводить страну из ЕС, но собирается реформировать его изнутри.
«Frexit не является моим проектом. Я хочу реформировать ЕС изнутри», — сказала она в среду на пресс-конференции в Париже. Одновременно Ле Пен высказала несогласие с господством английского языка в Евросоюзе. «Я считаю, что необходимо укрепить позиции французского и немецкого языков», — заявила кандидат в президенты.
Новости
- 17:40 13.04.2022
- Задержанный на Ставрополье сторонник ИГ готовил теракт на железнодорожном вокзале — ФСБ
- 17:00 13.04.2022
- Кремль не знает, хочет ли Медведчук, чтобы РФ участвовала в ситуации вокруг него — Песков
- 16:32 13.04.2022
- Шольц не планирует визит на Украину и удивлен отказом Киева принять Штайнмайера
- 16:12 13.04.2022
- В Кремле не располагают информацией о том, что Сурков якобы помещен под домашний арест
- 16:00 13.04.2022
- Инфляция в России по итогам 2022 г. может достичь 20% — Кудрин
- 15:45 13.04.2022
- 10 семей в Подмосковье примут детей из Донбасса, оставшихся без попечения родителей
- 15:32 13.04.2022
- СК РФ изучит личные дела украинских силовиков, обнаруженных российскими военными в Херсоне
- 15:30 13.04.2022
- SberPay продолжает работать для оплаты покупок в интернет-магазинах
- 15:12 13.04.2022
- В Курской области обстрелян пограничный пункт пропуска, жертв нет — власти
- 15:00 13.04.2022
- Донбасс нуждается в сотрудниках пенитенциарных учреждений - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать