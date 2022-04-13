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Задержанный на Ставрополье сторонник ИГ готовил теракт на железнодорожном вокзале — ФСБ

17:40 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонник запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), задержанный в Ставропольском крае, готовился подорвать бомбу на железнодорожном вокзале. Об этом он заявил на допросе, видео которого распространил в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Я познакомился с человеком, который является участником ИГ. Я ему доверял. Он заставил меня снять на видео здание железнодорожного вокзала, заставил закупить [все] для терактов, для взрывов, чтобы я это сделал», — сообщил задержанный. Он уточнил, что должен был оставить бомбу на вокзале и ждать указаний. «Когда я приехал на вокзал, меня задержали сотрудники ФСБ», — добавил он.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка «Исламское государство» (до 2014 г. — «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

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