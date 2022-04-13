Задержанный на Ставрополье сторонник ИГ готовил теракт на железнодорожном вокзале — ФСБ
17:40 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сторонник запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), задержанный в Ставропольском крае, готовился подорвать бомбу на железнодорожном вокзале. Об этом он заявил на допросе, видео которого распространил в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Я познакомился с человеком, который является участником ИГ. Я ему доверял. Он заставил меня снять на видео здание железнодорожного вокзала, заставил закупить [все] для терактов, для взрывов, чтобы я это сделал», — сообщил задержанный. Он уточнил, что должен был оставить бомбу на вокзале и ждать указаний. «Когда я приехал на вокзал, меня задержали сотрудники ФСБ», — добавил он.
Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка «Исламское государство» (до 2014 г. — «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.
Новости
- 17:12 13.04.2022
- В случае победы на выборах Ле Пен намерена реформировать ЕС и предложить НАТО провести стратегическое сближение с РФ
- 17:00 13.04.2022
- Кремль не знает, хочет ли Медведчук, чтобы РФ участвовала в ситуации вокруг него — Песков
- 16:32 13.04.2022
- Шольц не планирует визит на Украину и удивлен отказом Киева принять Штайнмайера
- 16:12 13.04.2022
- В Кремле не располагают информацией о том, что Сурков якобы помещен под домашний арест
- 16:00 13.04.2022
- Инфляция в России по итогам 2022 г. может достичь 20% — Кудрин
- 15:45 13.04.2022
- 10 семей в Подмосковье примут детей из Донбасса, оставшихся без попечения родителей
- 15:32 13.04.2022
- СК РФ изучит личные дела украинских силовиков, обнаруженных российскими военными в Херсоне
- 15:30 13.04.2022
- SberPay продолжает работать для оплаты покупок в интернет-магазинах
- 15:12 13.04.2022
- В Курской области обстрелян пограничный пункт пропуска, жертв нет — власти
- 15:00 13.04.2022
- Донбасс нуждается в сотрудниках пенитенциарных учреждений - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать