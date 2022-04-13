Из ЛНР выпроваживают миссию ОБСЕ

18:23 Источник: Интерфакс

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник запретил деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории республики с 30 апреля текущего года.

"Как руководитель признанного Российской Федерацией государства, я принял решение запретить деятельность СММ ОБСЕ на территории Республики с 30 апреля текущего года", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном в среду в его телеграм-канале.

В нем отмечается, что, вопреки окончанию мандата миссии, луганская команда ОБСЕ "в одностороннем порядке приняла решение продолжить свою деятельность в республике, формируя на европейских политических площадках негативный образ России, ЛНР и ДНР".

"До 30 апреля все сотрудники миссии, работающие в ЛНР, должны выехать за пределы Луганской Народной Республики. Соответствующие поручения министерствам и ведомствам республики уже отданы", - добавил Пасечник.