Из ЛНР выпроваживают миссию ОБСЕ
18:23 13.04.2022 Источник: Интерфакс
"Как руководитель признанного Российской Федерацией государства, я принял решение запретить деятельность СММ ОБСЕ на территории Республики с 30 апреля текущего года", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном в среду в его телеграм-канале.
В нем отмечается, что, вопреки окончанию мандата миссии, луганская команда ОБСЕ "в одностороннем порядке приняла решение продолжить свою деятельность в республике, формируя на европейских политических площадках негативный образ России, ЛНР и ДНР".
"До 30 апреля все сотрудники миссии, работающие в ЛНР, должны выехать за пределы Луганской Народной Республики. Соответствующие поручения министерствам и ведомствам республики уже отданы", - добавил Пасечник.
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