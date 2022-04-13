В руководстве Турции считают, что мир вступил "в новую эру холодной войны"

18:35 Источник: Интерфакс, ТАСС

Мир вступил в новую эру холодной войны, ее последствия сохранятся на десятилетия. Такое мнение выразил в среду официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Украинский кризис продолжает углубляться. Мы вступили в новую эру холодной войны. Последствия этой войны сохранятся на десятилетия», — написал представитель Тайипа Эрдогана на своей странице в «Твиттере».