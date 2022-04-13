Объем внешней задолженности РФ стал минимальным за 13 лет
18:50 13.04.2022 Источник: Интерфакс
Снижение задолженности в первом квартале текущего года уступает ее уменьшению два года назад, когда после начала пандемии COVID-19 она в I кв. 2020 года стала меньше на $32,7 млрд, или четыре года назад, во втором квартале 2018 года, после усиления антироссийских санкций и обострения международных отношений, когда были осуществлены действия, рассматриваемые как начало торговых войн (снижение на $29,5 млрд).
Рекордное квартальное снижение внешнего долга РФ произошло в четвертом квартале 2014 года - на $81 млрд. Тогда после введения антироссийских санкций летом 2014 года и последующего падения нефтяных цен снижение внешней задолженности продолжалось три квартала подряд - в третьем и четвертом кварталах 2014 года, а затем в первом квартале 2015 года (соответственно на $51,9 млрд, $81 млрд и $42,6 млрд), но тогда снижение происходило с уровня долга существенно большего, чем теперь (на 1 июля 2014 года долг составлял рекордные $732,8 млрд).
В комментарии ЦБ говорится, что на динамику показателя повлияло главным образом сокращение иностранной задолженности прочих секторов.
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