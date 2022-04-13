Объем внешней задолженности РФ стал минимальным за 13 лет

18:50 Источник: Интерфакс

Внешний долг России в первом квартале 2022 года уменьшился на $26,5 млрд, или на 5,5%, до $453,5 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ.В результате объем внешней задолженности стал минимальным за 13 лет, с 1 апреля 2009 года он составлял $445,5 млрд.

Снижение задолженности в первом квартале текущего года уступает ее уменьшению два года назад, когда после начала пандемии COVID-19 она в I кв. 2020 года стала меньше на $32,7 млрд, или четыре года назад, во втором квартале 2018 года, после усиления антироссийских санкций и обострения международных отношений, когда были осуществлены действия, рассматриваемые как начало торговых войн (снижение на $29,5 млрд).

Рекордное квартальное снижение внешнего долга РФ произошло в четвертом квартале 2014 года - на $81 млрд. Тогда после введения антироссийских санкций летом 2014 года и последующего падения нефтяных цен снижение внешней задолженности продолжалось три квартала подряд - в третьем и четвертом кварталах 2014 года, а затем в первом квартале 2015 года (соответственно на $51,9 млрд, $81 млрд и $42,6 млрд), но тогда снижение происходило с уровня долга существенно большего, чем теперь (на 1 июля 2014 года долг составлял рекордные $732,8 млрд).

В комментарии ЦБ говорится, что на динамику показателя повлияло главным образом сокращение иностранной задолженности прочих секторов.