Не только Австрия выступает против эмбарго на российский газ - канцлер Нехаммер

19:40 Источник: Интерфакс, ТАСС

Австрия — не единственная страна ЕС, выступающая против эмбарго на российский газ, схожую точку зрения выражают Германия, Венгрия и ряд других стран — членов Евросоюза. Об этом в среду в интервью телеканалу Си-эн-эн сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Австрия не одинока, выступая против эмбарго на газ. Такого же мнения придерживаются Германия, Венгрия и другие страны — члены ЕС. С другой стороны, Австрия решительно поддерживает наряду с государствами Евросоюза санкции против России. Но санкции должны наносить удар по России в большей степени, чем по ЕС», — отметил Нехаммер.