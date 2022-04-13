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НОВОСТИ

Не только Австрия выступает против эмбарго на российский газ - канцлер Нехаммер

19:40 13.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС

Австрия — не единственная страна ЕС, выступающая против эмбарго на российский газ, схожую точку зрения выражают Германия, Венгрия и ряд других стран — членов Евросоюза. Об этом в среду в интервью телеканалу Си-эн-эн сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Австрия не одинока, выступая против эмбарго на газ. Такого же мнения придерживаются Германия, Венгрия и другие страны — члены ЕС. С другой стороны, Австрия решительно поддерживает наряду с государствами Евросоюза санкции против России. Но санкции должны наносить удар по России в большей степени, чем по ЕС», — отметил Нехаммер.

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