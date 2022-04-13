Порт Мариуполя освобожден от боевиков "Азова" - Минобороны РФ

20:10 Источник: Интерфакс, ТАСС

Порт Мариуопля полностью освобожден от боевиков нацбатальона «Азов». Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В городе Мариуполь полностью освобожден от боевиков нацистского формирования „Азов“ морской торговый порт. Все заложники, удерживавшиеся нацистами на судах в порту, в том числе иностранных, освобождены», — сказал он.

По словам Конашенкова, остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и «Азова» блокированы и лишены возможности вырваться из окружения.