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Порт Мариуполя освобожден от боевиков "Азова" - Минобороны РФ

20:10 13.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС

Порт Мариуопля полностью освобожден от боевиков нацбатальона «Азов». Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В городе Мариуполь полностью освобожден от боевиков нацистского формирования „Азов“ морской торговый порт. Все заложники, удерживавшиеся нацистами на судах в порту, в том числе иностранных, освобождены», — сказал он.

По словам Конашенкова, остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и «Азова» блокированы и лишены возможности вырваться из окружения.

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