Ле Пен: Решение о статусе Крыма было принято на референдуме...
20:36 13.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС
«Я отнюдь не сожалею об этом, поскольку решение о статусе Крыма было принято на референдуме», — сказала Ле Пен, отвечая на вопрос о внесении ее Киевом в список нежелательных на Украине лиц. «Я не собираюсь сейчас в Киев, но в случае моего избрания они, возможно, решат отменить запрет», — заметила Ле Пен.
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