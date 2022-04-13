Ле Пен: Решение о статусе Крыма было принято на референдуме...

20:36 Источник: Интерфакс, ТАСС

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен («Национальное объединение) продолжает считать Крым российским и не испытывает сожаления в связи с запретом посещать Украину. Такое заявление она сделала в среду в интервью телеканалу Бэ-эф-эм.

«Я отнюдь не сожалею об этом, поскольку решение о статусе Крыма было принято на референдуме», — сказала Ле Пен, отвечая на вопрос о внесении ее Киевом в список нежелательных на Украине лиц. «Я не собираюсь сейчас в Киев, но в случае моего избрания они, возможно, решат отменить запрет», — заметила Ле Пен.