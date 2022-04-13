Москва высылает из страны старшего дипломата Посольства Чехии в РФ

21:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва в качестве ответной меры объявила персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии в РФ, сообщил в среду российский МИД.

«13 апреля посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька был вызван в МИД России. Ему заявлен решительный протест в связи с принятым в марте этого года чешской стороной провокационным решением объявить persona nоn grata советника-посланника Посольства России в Праге», — информировали в министерстве.

«Послу вручена нота министерства об объявлении в качестве ответной меры persona nоn grata старшего дипломата Посольства Чехии в Москве, которому предписано покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 16 апреля», — добавили на Смоленской площади.