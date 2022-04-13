В Харькове формируются отряды из осужденных за тяжкие преступления - МО РФ

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три новых националистических батальона, состоящие из заключенных, отбывавших наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, должны будут предотвратить выход населения из Харькова и уничтожить подразделения ВСУ в случае их отступления или попытки сдаться в плен. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове завершается формирование трех новых националистических батальонов — „Слабожанщина“, „Харькивчина-1“, „Харькивчина-2“, укомплектованных заключенными, отбывавшими наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.