В Харькове формируются отряды из осужденных за тяжкие преступления - МО РФ
22:00 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В Харькове завершается формирование трех новых националистических батальонов — „Слабожанщина“, „Харькивчина-1“, „Харькивчина-2“, укомплектованных заключенными, отбывавшими наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
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