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Президент Польши выступил против переговоров с Россией..

22:16 13.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Анджей Дуда выступил против ведения диалога с Россией, пока Москва не признает нарушения на Украине. Такое заявление он сделал в среду, выступая после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Диалог не ведут с теми, кто нарушает все правила. Сначала они должны признать нарушение, сначала, коротко говоря, должны быть побеждены, чтобы можно было начать нормальный разговор», — утверждал президент Польши.

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