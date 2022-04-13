Президент Польши выступил против переговоров с Россией..

22:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Анджей Дуда выступил против ведения диалога с Россией, пока Москва не признает нарушения на Украине. Такое заявление он сделал в среду, выступая после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Диалог не ведут с теми, кто нарушает все правила. Сначала они должны признать нарушение, сначала, коротко говоря, должны быть побеждены, чтобы можно было начать нормальный разговор», — утверждал президент Польши.