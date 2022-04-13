Линия связи между военными США и РФ по Украине есть, но сообщений по ней нет - Пентагон

22:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Линия связи между военными США и РФ по Украине для предотвращения конфликтов функционирует, но не применялась для передачи каких-либо материалов. Об этом сообщил в среду на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Насколько мне известно, линия деконфликтинга до сих пор работает. Мы проверяем ее каждый день. Я не слышал никаких сообщений об обратном», — заявил он. «Я также не слышал ни о чем, что свидетельствовало бы, что нам приходилось использовать ее для передачи каких-либо материалов», — добавил при этом Кирби.