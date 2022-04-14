0
0
137
НОВОСТИ

Крейсер «Москва» ЧФ РФ получил серьезные повреждения в результате детонации боеприпаса после пожара

09:00 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крейсер «Москва» Черноморского флота получил серьезные повреждения в результате детонации боеприпаса, произошедшей вследствие пожара, экипаж эвакуирован. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате пожара на ракетном крейсере „Москва“ сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован», — сказали в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что причины пожара устанавливаются.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

09:32 14.04.2022
В Конгрессе произошел раскол после решения Байдена снять с вооружения ядерную ракету - Politico
0
20
09:20 14.04.2022
Белый дом опроверг сообщения о предложении Японии присоединиться к партнерству AUKUS
0
50
09:05 14.04.2022
Агентство по ядерной энергетике ОЭСР приостанавливает членство России в организации
0
80
22:50 13.04.2022
Линия связи между военными США и РФ по Украине есть, но сообщений по ней нет - Пентагон
0
602
22:16 13.04.2022
Президент Польши выступил против переговоров с Россией..
0
703
22:00 13.04.2022
В Харькове формируются отряды из осужденных за тяжкие преступления - МО РФ
0
724
21:43 13.04.2022
Москва высылает из страны старшего дипломата Посольства Чехии в РФ
0
641
20:36 13.04.2022
Ле Пен: Решение о статусе Крыма было принято на референдуме...
0
732
20:15 13.04.2022
ВС РФ могут нанести удары по объектам в Киеве, если не прекратятся попытки диверсий - МО РФ
0
834
20:10 13.04.2022
Порт Мариуполя освобожден от боевиков "Азова" - Минобороны РФ
0
777

Возврат к списку