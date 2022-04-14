Крейсер «Москва» ЧФ РФ получил серьезные повреждения в результате детонации боеприпаса после пожара
09:00 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крейсер «Москва» Черноморского флота получил серьезные повреждения в результате детонации боеприпаса, произошедшей вследствие пожара, экипаж эвакуирован. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В результате пожара на ракетном крейсере „Москва“ сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован», — сказали в военном ведомстве.
В министерстве сообщили, что причины пожара устанавливаются.
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