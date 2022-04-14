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НОВОСТИ

Агентство по ядерной энергетике ОЭСР приостанавливает членство России в организации

09:05 14.04.2022 Источник: Газета.Ru

Агентство по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) решило приостановить членство России. Об этом сообщается на сайте агентства. «Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР было приостановлено 11 апреля после решения руководящего органа ОЭСР», — сказано в заявлении. Также в сообщении сказано, что соответствующее решение начнет действовать 11 мая.

РФ стала членом этого агентства в 2013 году.  Газета.Ru

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