Агентство по ядерной энергетике ОЭСР приостанавливает членство России в организации

09:05 Источник: Газета.Ru

Агентство по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) решило приостановить членство России. Об этом сообщается на сайте агентства. «Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР было приостановлено 11 апреля после решения руководящего органа ОЭСР», — сказано в заявлении. Также в сообщении сказано, что соответствующее решение начнет действовать 11 мая.

РФ стала членом этого агентства в 2013 году. Газета.Ru