Косачев не исключил полного разрыва отношений России с Евросоюзом

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия вслед за полным разрывом отношений с Советом Европы и Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) может поступить аналогично с Евросоюзом, если он не перестанет выходить за пределы своей компетенции. Такое мнение выразил в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«С Советом Европы и ЕСПЧ дело уже дошло до полного разрыва. Дошло именно в силу выхода этих структур за пределы своей компетенции и вторжения во внутренние дела России. Так и с Евросоюзом будет, если не вернутся в собственные границы, за пределами которых уже другое пространство, в некоторых измерениях по-прежнему общее, но в иных — недоступное для ЕС», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

Так он прокомментировал сообщение агентства Блумберг, сославшегося на свои источники, что Еврокомиссия проанализировала указ президента РФ Владимира Путина об оплате газа из России в рублях и предупредила страны Евросоюза, что он нарушает санкции ЕС, введенные после начала спецоперации на Украине. «Это у них в зазеркалье так. На самом деле это санкции Евросоюза нарушают международное право, суверенитет России и не в последнюю очередь суверенитет тех государств Евросоюза, которые заинтересованы в сохранении сотрудничества с Россией по газу», — отметил Косачев.

Вице-спикер Совфеда напомнил, что в свое время Европейский суд по правам человека, вольно трактуя Европейскую конвенцию по правам человека, пытался добиться от России изменения своей конституции. «Теперь и Еврокомиссия считает возможным объявлять вне закона решения президента страны, не входящей в ЕС», — констатировал парламентарий.

По его мнению, первопричина всех нынешних конфликтов в Европе и в мире — «самовлюбленность Запада и его гипертрофированное самомнение, творящее „порядок, основанный на правилах“. „Еще граф [Александр] Бенкендорф в николаевские времена блестяще предвосхитил неприемлемость такого порядка крылатой фразой: „Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства“. Россия совершенно точно не допустит мироустройства, где ей отводится роль подчиненной, удел которой — безропотно исполнять законы, не писанные начальствующим мира сего», — заключил Косачев.