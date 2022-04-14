Канцлер Австрии сообщил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин во время переговоров в Москве с канцлером Австрии Карлом Нехаммером заверил его в стабильности поставок газа и возможности оплаты в евро. Об этом Нехаммер сообщил в интервью Австрийскому агентству печати и агентству ДПА.

По его словам, которые приводит в четверг австрийское агентство, Путин сообщил, «что газоснабжение гарантировано, что Россия будет поставлять нужные объемы, как прописано в контрактах, что платить можно и дальше в евро».