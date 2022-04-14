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ВС РФ уничтожили 12 украинских объектов, в том числе два склада вооружения, МиГ-29 и Ми-8

11:32 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ ночью уничтожили высокоточным оружием 12 украинских объектов, среди которых два склада вооружения, истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В течение ночи 14 апреля высокоточным оружием уничтожены 12 объектов противника, в том числе в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь — два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск, на аэродроме Днепр уничтожены украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат „Байрактар ТБ-2“, — заявил Конашенков.

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