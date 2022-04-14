Глава МИД Швеции опровергла, что ее партия приняла решение по заявке о вступлении в НАТО

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде опровергла информацию о якобы принятом руководством правящей партии страны решении о вступлении Швеции в НАТО.

«Я не думаю, что будет уместным сказать, что „теперь все уже решено“, поскольку это не так», — сказала Линде в среду вечером в программе телеканала Эс-вэ-тэ «Актуэльт».

Накануне газета «Свенска дагбладет» опубликовала статью, где сообщалось, что руководство Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) уже определилось со своей позицией в этом вопросе, а премьер-министр Магдалена Андерссон считает своей целью подать заявку о присоединении к Североатлантическому блоку уже в июне этого года.

По данным газеты «Афтонбладет», руководство СДРПШ объявило о проведении 24 мая специальной встречи, на которой представители 26 партийных округов обсудят позицию партии по вопросу о членстве страны в Североатлантическом альянсе. До этого на местах должна быть проведена работа по выяснению мнения рядовых членов партии.