Глава МИД Швеции опровергла, что ее партия приняла решение по заявке о вступлении в НАТО
12:20 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде опровергла информацию о якобы принятом руководством правящей партии страны решении о вступлении Швеции в НАТО.
«Я не думаю, что будет уместным сказать, что „теперь все уже решено“, поскольку это не так», — сказала Линде в среду вечером в программе телеканала Эс-вэ-тэ «Актуэльт».
Накануне газета «Свенска дагбладет» опубликовала статью, где сообщалось, что руководство Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) уже определилось со своей позицией в этом вопросе, а премьер-министр Магдалена Андерссон считает своей целью подать заявку о присоединении к Североатлантическому блоку уже в июне этого года.
По данным газеты «Афтонбладет», руководство СДРПШ объявило о проведении 24 мая специальной встречи, на которой представители 26 партийных округов обсудят позицию партии по вопросу о членстве страны в Североатлантическом альянсе. До этого на местах должна быть проведена работа по выяснению мнения рядовых членов партии.
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