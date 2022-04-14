Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть, взрывы боеприпасов на нем прекращены — МО РФ
13:07 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован, открытого горения нет и взрывы боеприпасов прекращены. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в четверг.
«Очаг возгорания на крейсере „Москва“ локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены», — заявили в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, крейсер сохраняет плавучесть, а его основное ракетное вооружение не повреждено. «Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт», — добавили в военном ведомстве, отметив, что причины пожара устанавливаются.
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