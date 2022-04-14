0
0
171
НОВОСТИ

Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть, взрывы боеприпасов на нем прекращены — МО РФ

13:07 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован, открытого горения нет и взрывы боеприпасов прекращены. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в четверг.

«Очаг возгорания на крейсере „Москва“ локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены», — заявили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, крейсер сохраняет плавучесть, а его основное ракетное вооружение не повреждено. «Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт», — добавили в военном ведомстве, отметив, что причины пожара устанавливаются.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

14:00 14.04.2022
Москва считает Белоруссию прекрасной площадкой для переговоров с Киевом — Песков
0
35
13:32 14.04.2022
Участник украинского НВФ из Мариуполя задержан при попытке въехать в РФ через Крым
0
113
13:27 14.04.2022
Новикомбанк подвел итоги по международным стандартам финансовой отчетности за 2021 год
0
99
13:20 14.04.2022
В ФРГ радикальные ковид-диссиденты планировали похитить главу Минздрава — Bild
0
121
13:00 14.04.2022
О безъядерной Балтике в случае вхождения Швеции и Финляндии в НАТО можно забыть — Медведев
0
162
12:40 14.04.2022
Домклик назвал районы Москвы с самой низкой стоимостью квартир
0
180
12:32 14.04.2022
Около 80% телевизоров и 35% мониторов на рынке РФ производится в стране — Минпромторг
0
195
12:20 14.04.2022
Глава МИД Швеции опровергла, что ее партия приняла решение по заявке о вступлении в НАТО
0
219
12:05 14.04.2022
МИД Китая назвал неприемлемыми попытки США угрожать ему из-за кризиса на Украине
0
234
12:00 14.04.2022
В России выявили 11 348 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
185

Возврат к списку