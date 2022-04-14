0
0
116
НОВОСТИ

В ФРГ радикальные ковид-диссиденты планировали похитить главу Минздрава — Bild

13:20 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикально настроенные ковид-диссиденты планировали похитить министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха и устроить нападения на жизненно важные объекты, но правоохранительные органы провели спецоперацию и пресекли их планы. Об этом сообщила в четверг газета «Бильд» со ссылкой на прокуратуру Кобленца.

Обыски были проведены на 20 объектах в девяти федеральных землях Германии, задержаны четыре человека. В операции было задействовано около 270 стражей правопорядка, включая спецназ. Задержанные подозреваются в подготовке преступления, представляющего угрозу нацбезопасности, и нарушении закона о контроле над вооружениями. Во время обысков были обнаружены и изъяты боеприпасы, оружие, наличные в размере около 12 тыс. евро.

Экстремисты из так называемой группы «Объединенные патриоты», помимо похищения Лаутербаха, намеревались атаковать объекты энергоснабжения и обесточить всю территорию страны, устроить теракты с применением взрывчатки, тем самым привести ФРГ «к состоянию, близкому к гражданской войне», и подорвать демократическую систему.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

14:00 14.04.2022
Москва считает Белоруссию прекрасной площадкой для переговоров с Киевом — Песков
0
29
13:32 14.04.2022
Участник украинского НВФ из Мариуполя задержан при попытке въехать в РФ через Крым
0
110
13:27 14.04.2022
Новикомбанк подвел итоги по международным стандартам финансовой отчетности за 2021 год
0
96
13:07 14.04.2022
Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть, взрывы боеприпасов на нем прекращены — МО РФ
0
168
13:00 14.04.2022
О безъядерной Балтике в случае вхождения Швеции и Финляндии в НАТО можно забыть — Медведев
0
157
12:40 14.04.2022
Домклик назвал районы Москвы с самой низкой стоимостью квартир
0
180
12:32 14.04.2022
Около 80% телевизоров и 35% мониторов на рынке РФ производится в стране — Минпромторг
0
194
12:20 14.04.2022
Глава МИД Швеции опровергла, что ее партия приняла решение по заявке о вступлении в НАТО
0
218
12:05 14.04.2022
МИД Китая назвал неприемлемыми попытки США угрожать ему из-за кризиса на Украине
0
231
12:00 14.04.2022
В России выявили 11 348 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
183

Возврат к списку