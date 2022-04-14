В ФРГ радикальные ковид-диссиденты планировали похитить главу Минздрава — Bild
13:20 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Радикально настроенные ковид-диссиденты планировали похитить министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха и устроить нападения на жизненно важные объекты, но правоохранительные органы провели спецоперацию и пресекли их планы. Об этом сообщила в четверг газета «Бильд» со ссылкой на прокуратуру Кобленца.
Обыски были проведены на 20 объектах в девяти федеральных землях Германии, задержаны четыре человека. В операции было задействовано около 270 стражей правопорядка, включая спецназ. Задержанные подозреваются в подготовке преступления, представляющего угрозу нацбезопасности, и нарушении закона о контроле над вооружениями. Во время обысков были обнаружены и изъяты боеприпасы, оружие, наличные в размере около 12 тыс. евро.
Экстремисты из так называемой группы «Объединенные патриоты», помимо похищения Лаутербаха, намеревались атаковать объекты энергоснабжения и обесточить всю территорию страны, устроить теракты с применением взрывчатки, тем самым привести ФРГ «к состоянию, близкому к гражданской войне», и подорвать демократическую систему.
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