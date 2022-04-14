0
0
100
НОВОСТИ

Новикомбанк подвел итоги по международным стандартам финансовой отчетности за 2021 год

13:27 14.04.2022

новик.jpg
Фото пресс-службы Новикомбанка
Новикомбанк подвел итоги по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2021 год. По результатам отчетного периода активы банка выросли на 15,2%, достигнув на 1 января 2022 года 648,6 млрд руб. Прибыль составила 11,9 млрд руб.

Одним из драйверов роста активов стало увеличение темпов кредитования корпоративных клиентов. Объем кредитов, выданных юридическим лицам, превысил 400 млрд руб. Розничное направление бизнеса также продемонстрировало значительную позитивную динамику. Объем кредитов, выданных физическим лицам, за год увеличился почти в два раза – с 6,3 млрд до 11,4 млрд руб.

По результатам отчетного периода Новикомбанк получил чистую прибыль в размере 11,9 млрд руб. Размер собственных средств банка увеличился до 61,58 млрд руб. Положительная динамика капитальной базы создает основу для дальнейшего эффективного роста бизнеса Новикомбанка, обеспечивает возможность реализации сложных проектов и гарантирует клиентам надежный доступ к кредитным и гарантийным продуктам в необходимом объеме и на оптимальных условиях.

«Результаты 2021 года – свидетельство стратегической устойчивости банка, предоставляющего предприятиям реального сектора экономики полный спектр финансовых услуг, и гарантия того, что мы можем обеспечить своим клиентам своевременное финансирование, защиту их средств и интересов – даже в ситуации серьезных геополитических вызовов и других неблагоприятных внешних обстоятельств», – прокомментировала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Годовая финансовая отчетность Новикомбанка включает информацию о событиях, произошедших после отчетной даты – 31 декабря 2021 года.

«Санкции не стали для банка неожиданностью. Следуя стратегическим приоритетам, среди которых качественное и бесперебойное финансирование лидеров российской промышленности, удержание его стоимости на приемлемом для предприятий уровне, банк заблаговременно подготовил меры по преодолению санкционного давления. Все операции в рублях по счетам физических и юридических лиц производятся в полном объеме во всех офисах банка. Операции в иностранной валюте производятся в соответствии с требованиями законодательства. Дистанционные сервисы функционируют без сбоев», – отмечается в отчете Новикомбанка.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

14:00 14.04.2022
Москва считает Белоруссию прекрасной площадкой для переговоров с Киевом — Песков
0
37
13:32 14.04.2022
Участник украинского НВФ из Мариуполя задержан при попытке въехать в РФ через Крым
0
114
13:20 14.04.2022
В ФРГ радикальные ковид-диссиденты планировали похитить главу Минздрава — Bild
0
121
13:07 14.04.2022
Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть, взрывы боеприпасов на нем прекращены — МО РФ
0
173
13:00 14.04.2022
О безъядерной Балтике в случае вхождения Швеции и Финляндии в НАТО можно забыть — Медведев
0
162
12:40 14.04.2022
Домклик назвал районы Москвы с самой низкой стоимостью квартир
0
182
12:32 14.04.2022
Около 80% телевизоров и 35% мониторов на рынке РФ производится в стране — Минпромторг
0
195
12:20 14.04.2022
Глава МИД Швеции опровергла, что ее партия приняла решение по заявке о вступлении в НАТО
0
219
12:05 14.04.2022
МИД Китая назвал неприемлемыми попытки США угрожать ему из-за кризиса на Украине
0
234
12:00 14.04.2022
В России выявили 11 348 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
185

Возврат к списку