Пограничный пункт в Брянской области обстрелян со стороны Украины

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пункт пропуска «Новые Юрковичи», расположенный в Брянской области на границе с Украиной, был обстрелян из миномета. Повреждены два автомобиля беженцев, люди не пострадали, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе погрануправления ФСБ России по региону.

«13 апреля подвергнут минометному обстрелу с территории Украины автомобильный пункт пропуска „Новые Юрковичи“ ПУ ФСБ России по Брянской области. В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы. Получили повреждения два автомобиля, принадлежащие беженцам. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.