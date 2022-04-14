Пограничный пункт в Брянской области обстрелян со стороны Украины
14:12 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пункт пропуска «Новые Юрковичи», расположенный в Брянской области на границе с Украиной, был обстрелян из миномета. Повреждены два автомобиля беженцев, люди не пострадали, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе погрануправления ФСБ России по региону.
«13 апреля подвергнут минометному обстрелу с территории Украины автомобильный пункт пропуска „Новые Юрковичи“ ПУ ФСБ России по Брянской области. В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы. Получили повреждения два автомобиля, принадлежащие беженцам. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
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