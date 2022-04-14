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Макрон объяснил Зеленскому напрямую, почему он против использования слова «геноцид»

16:00 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что объяснил украинскому президенту Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре утром, почему он против использования термина «геноцид» в отношении событий на Украине.

«Я ответил ему прямо. У нас сегодня был утром с ним телефонный разговор, — сказал Макрон в четверг в эфире радиостанции „Франс блё“. — Я вновь переговорю с ним вечером после своей поездки в Гавр». Французский лидер, баллотирующийся на второй срок, подчеркнул, что «термин „геноцид“ должны квалифицировать юристы, а не политики».

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