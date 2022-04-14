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Россия намерена кардинально повысить долю расчетов в нацвалютах в экспорте — Путин

15:32 14.04.2022

Россия намерена кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах во внешней торговле, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании по развитию нефтегазовой отрасли.

«В целом мы намерены кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли», — отметил глава государства.

«Важные шаги в этих направлениях уже делаются, ключевая задача здесь — подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли», — указал Путин.

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