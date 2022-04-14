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НОВОСТИ

Село в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины

16:32 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Село в Грайворонском городском округе Белгородской области было обстреляно в четверг со стороны Украины. Жертв и пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня было неспокойно в Грайворонском городском округе. Село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет», — написал Гладков.

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