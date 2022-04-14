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Британские власти будут направлять нелегалов в Руанду

17:12 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские власти получат возможность направлять в Руанду нелегальных иммигрантов, прибывших на территорию королевства с 1 января. Как объявил в четверг премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, в центральноафриканской стране они будут ожидать рассмотрения своих прошений об убежище в Великобритании или смогут попытаться начать жизнь с чистого листа.

«Мы должны гарантировать, что единственный путь к получению убежища в Соединенном Королевстве будет законным и безопасным и никто не сможет поселиться в нашей стране, попытавшись проскочить без очереди или обмануть систему, а вместо этого будет быстро и гуманно отправлен в безопасную третью страну или в родное государство, — заявил Джонсон, представляя новую правительственную программу борьбы с нелегальной иммиграцией. — <…> С сегодняшнего дня наша новая партнерская программа в сфере миграции и экономического развития позволит направлять в Руанду всех, кто незаконно въедет в королевство либо уже сделал это с 1 января».

Джонсон указал, что Руанда готова разместить на своей территории десятки тысяч человек, однако Великобритания по-прежнему намерена активно принимать просителей убежища, которые пользуются законными способами получить его в королевстве. Он также подчеркнул, что британская сторона не вводит каких-либо ограничений на число беженцев с Украины, для которых в настоящий момент действуют две визовые программы. При этом, по словам главы правительства, британский бюджет не позволяет «содержать параллельную нелегальную систему иммиграции». Правительство консерваторов готово к тому, что новая инициатива вызовет споры и ожидает судебных разбирательств по вопросу о ее совместимости с международными обязательствами Соединенного Королевства.

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