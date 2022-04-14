Цены на нефтепродукты внутри России должны быть приемлемыми — Путин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти должны обеспечить приемлемые цены на нефтепродукты внутри страны, в том числе для автовладельцев и аграриев. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг на совещании по энергетике.

«Независимо от внешней конъюнктуры, нужно обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке. Причем по приемлемым ценам — для автовладельцев, транспортных компаний, бизнеса, в том числе и аграрного», — указал он.