0
0
142
НОВОСТИ

Цены на нефтепродукты внутри России должны быть приемлемыми — Путин

17:40 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти должны обеспечить приемлемые цены на нефтепродукты внутри страны, в том числе для автовладельцев и аграриев. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг на совещании по энергетике.

«Независимо от внешней конъюнктуры, нужно обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке. Причем по приемлемым ценам — для автовладельцев, транспортных компаний, бизнеса, в том числе и аграрного», — указал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

18:30 14.04.2022
Объемы валюты на счетах россиян за март уменьшились на 9,8 млрд долл
0
48
18:15 14.04.2022
Путин потребовал ускорить выполнение проектов по экспорту энергоресурсов на Юг и Восток
0
76
17:12 14.04.2022
Британские власти будут направлять нелегалов в Руанду
0
184
17:00 14.04.2022
США готовы рассмотреть отмену санкций в случае договоренностей Москвы и Киева — Белый дом
0
233
16:32 14.04.2022
Село в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины
0
245
16:12 14.04.2022
ВС РФ обнаружили в Херсонской области БЛА для распыления биологических рецептур — МО РФ
0
247
16:00 14.04.2022
Макрон объяснил Зеленскому напрямую, почему он против использования слова «геноцид»
0
324
15:32 14.04.2022
Россия намерена кардинально повысить долю расчетов в нацвалютах в экспорте — Путин
0
237
15:12 14.04.2022
Парламент Молдавии утвердил поправки, запрещающие георгиевскую ленту
0
323
15:00 14.04.2022
При обстреле граничащего с Украиной района Брянской области пострадали 7 человек
0
352

Возврат к списку