Путин потребовал ускорить выполнение проектов по экспорту энергоресурсов на Юг и Восток

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин потребовал ускорить выполнение инфраструктурных проектов для экспорта энергоресурсов на рынки Юга и Востока.

«Что касается экспорта энергоресурсов, нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов — железнодорожных, трубопроводных, портовых, которые уже в ближайшие годы позволят перенаправить поставки нефти и газа с Запада на перспективные рынки на Юг и на Восток», — указал глава государства, подводя итоги совещания о ситуации в нефтегазовой отрасли.

«При этом важно смотреть на перспективу, вместе с нефтегазовыми компаниями составить план расширения экспортной инфраструктуры в страны Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона», — уверен Путин. По его словам, «в том числе нужно предусмотреть строительство новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири». На его взгляд, «наращивание мощностей по перевалке нефти в арктических и дальневосточных портах — тоже очень важная задача».