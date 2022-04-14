Путин потребовал ускорить выполнение проектов по экспорту энергоресурсов на Юг и Восток
18:15 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Что касается экспорта энергоресурсов, нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов — железнодорожных, трубопроводных, портовых, которые уже в ближайшие годы позволят перенаправить поставки нефти и газа с Запада на перспективные рынки на Юг и на Восток», — указал глава государства, подводя итоги совещания о ситуации в нефтегазовой отрасли.
«При этом важно смотреть на перспективу, вместе с нефтегазовыми компаниями составить план расширения экспортной инфраструктуры в страны Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона», — уверен Путин. По его словам, «в том числе нужно предусмотреть строительство новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири». На его взгляд, «наращивание мощностей по перевалке нефти в арктических и дальневосточных портах — тоже очень важная задача».
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