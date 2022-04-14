Объемы валюты на счетах россиян за март уменьшились на 9,8 млрд долл
18:30 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Однако к концу марта его темп существенно замедлился на фоне введенных регуляторных ограничений на операции с иностранной валютой и прекратился на последней неделе месяца.
Тем не менее, за март валютные средства населения в банковском секторе уменьшились на $9,8 млрд. В целом по итогам марта средства физических лиц в банковском секторе сократились на 0,7% или 236 млрд руб., валютизация средств физических лиц сократилась на 2,3 процентных пункта, до 18,1%.
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