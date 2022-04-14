Со стороны Украины обстреляно еще одно село в Белгородской области

19:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Село Журавлевка Белгородской области обстреляли со стороны Украины, повреждены жилые дома. Информации о жертвах и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет. В данном селе уже был объявлен режим ЧС, люди вывезены за его пределы», — написал глава региона в официальном телеграм-канале.

Ранее в четверг губернатор сообщал об обстреле села Сподарюшено.