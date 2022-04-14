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НОВОСТИ

В Нагорном Карабахе заявили, что никогда не войдут в состав Азербайджана

19:45 14.04.2022 Источник: Интерфакс

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике назвали неприемлемыми любые обсуждения возможности нахождения в составе Азербайджана.

"Арцах (армянское название Нагорного Карабаха, - "ИФ") никогда не был и не будет в составе Азербайджана. Любое подобное обсуждение для нас неприемлемо. Это "красная линия", которую никто не имеет право нарушать", - заявил спикер парламента непризнанной республики Артур Товмасян на внеочередном заседании законодательного органа вечером в четверг.

Депутаты карабахского парламента приняли заявление, в котором потребовали от властей Армении "отказаться от губительной позиции под предлогом мира опускать планку переговоров, соглашаясь на неприемлемый статус Арцаха".

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