Около 100 домов повреждено после обстрела поселка Климово Брясной обрасти

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка ста домов получили ущерб различной степени после обстрела поселка Климово в Брянской области, два из них сгорели полностью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Был нанесен удар. <…> Нанесли удар по поселку городского типа это районный центр Климово, туда прилетело девять снарядов. Они знали куда стреляли, и знали, что стреляли по жилому сектору, по жилым домам. Два дома сгорели полностью, и порядка 100 домов нанесен ущерб различной степени тяжести», — сообщил он в эфире «Россия-24».