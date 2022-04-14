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Туриндустрия Италии понесет ощутимые потери от «обнуления» российского туризма - ISTAT

20:30 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туристическая отрасль Италии понесет значительные потери от «обнуления» российского туризма. Об этом говорится в распространенном в четверг документе Национального статистического агентства (ISTAT), передает агентство АНСА.

«Необратимое обнуление российского туристического спроса из-за украинского конфликта будет иметь значительное влияние на доходы сектора. Российские туристы отличаются более высоким уровнем покупательской способности. В 2018 году на российских туристов в Италии в среднем приходилось 145 евро на человека ежедневных расходов, они занимали четвертое место после японцев, китайцев и канадцев», — говорится в документе. Кроме того, россияне предпочитают гостиницы более высокого класса. 40% российских туристов в 2019 году размещались в гостиницах класса «люкс».

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