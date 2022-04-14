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НОВОСТИ

Россия восстанавливает ж/д и автомобильное сообщение с Киргизией

20:48 14.04.2022 Источник: Интерфакс

Киргизия и Россия договорились возобновить железнодорожное и автомобильное сообщение, сообщила в четверг пресс-служба киргизского правительства.

"По итогам заседания межправительственной киргизско-российской комиссии принято решение в ближайшее время возобновить железнодорожное и автомобильное пассажирское сообщение между двумя странами с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки" - говорится в сообщении по итогам состоявшегося в четверг в Москве очередного заседания киргизско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

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