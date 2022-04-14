У России может возникнуть возможность выкупа самолетов у лизинговых компаний - СМИ
21:15 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, в соответствии с поправкой российской стороне не могут быть предоставлены никакие экономические ресурсы, за исключением передачи права собственности на самолет после полного возмещения расходов компании из ЕС. Как отмечается, мера позволит правительствам европейских стран разрешать организациям принимать платежи от российских компаний, получивших самолеты в финансовый лизинг по договорам, заключенным до 26 февраля. Право собственности на самолет может быть передано после выплаты арендных (лизинговых) платежей.
Как заявила агентству в электронном письме представитель Еврокомиссии, передача права собственности является следствием произведения всех выплат по контракту, подписанному до введения санкций.
Однако Блумберг пишет, что большинство воздушных судов используется на условиях операционного лизинга, когда авиакомпания арендует самолет на определенный срок и по истечении срока действия договора возвращает его лизингодателю.
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