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Съездить в Украину президент США готов - Белый дом

22:10 14.04.2022 Источник: Интерфакс

Президент США Джо Байден в четверг заявил о готовности совершить поездку на Украину, говорится в сообщении пресс-пула Белого дома."Да", - сказал президент, отвечая на вопрос, готов ли он поехать на Украину.

При этом президент отметил, что американская администрация в данный момент "принимает решение" по поводу возможной поездки высокопоставленных представителей властей США на Украину.

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