Съездить в Украину президент США готов - Белый дом
22:10 14.04.2022 Источник: Интерфакс
При этом президент отметил, что американская администрация в данный момент "принимает решение" по поводу возможной поездки высокопоставленных представителей властей США на Украину.
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