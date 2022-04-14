Съездить в Украину президент США готов - Белый дом

22:10 Источник: Интерфакс

Президент США Джо Байден в четверг заявил о готовности совершить поездку на Украину, говорится в сообщении пресс-пула Белого дома."Да", - сказал президент, отвечая на вопрос, готов ли он поехать на Украину.

При этом президент отметил, что американская администрация в данный момент "принимает решение" по поводу возможной поездки высокопоставленных представителей властей США на Украину.