Moody’s заявило, что рублевые выплаты по евробондам можно считать дефолтом
09:20 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международное рейтинговое агентство Moody’s считает, что выплата, совершенная Россией 4 апреля, по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2024 г. в рублях, а не в долларах США, противоречит условиям первоначальных контрактов. Если ситуация не будет изменена до льготного периода, 4 мая, то ее можно назвать дефолтом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Речь идет об еврооблигациях "Россия-2022" и "Россия-2042" перед иностранными держателями на $649,2 млн из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте. Для проведения указанных выплат Минфин перечислил денежные средства НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" по официальному курсу ЦБ на 4 апреля 2022 года.
"В контрактах по облигациям не предусмотрено погашение в какой-либо другой валюте, кроме долларов. Хотя еврооблигации, выпущенные после 2018 года, при определенных условиях, допускают выплаты в рублях, облигации, выпущенные до 2018 года (включая еврооблигации "Россия-2022" и "Россия-2042" годов), либо не содержат такого условия об изменении валютных выплат, либо допускают выплаты только в других твердых валютах (доллар, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк)", - отмечается в сообщении агентства.
По мнению Moody's, инвесторы не получили выплат по контрактным условиям в иностранной валюте в день наступления срока платежа, добавляется в пресс-релизе.
Новости
- 09:32 15.04.2022
- В России проиндексируют прожиточный минимум, пенсии и МРОТ - Орешкин
- 09:05 15.04.2022
- В разных частях Киева раздались мощные взрывы
- 09:00 15.04.2022
- Китай проведет учения в районе Тайваня из-за «ошибочных сигналов» США — Минобороны КНР
- 23:12 14.04.2022
- Крейсер «Москва» затонул во время буксировки, заявляет Минобороны РФ
- 22:10 14.04.2022
- Съездить в Украину президент США готов - Белый дом
- 21:30 14.04.2022
- США не хотят разрастания конфликта до ситуации прямого столкновения с РФ - Госдеп
- 21:15 14.04.2022
- У России может возникнуть возможность выкупа самолетов у лизинговых компаний - СМИ
- 20:48 14.04.2022
- Россия восстанавливает ж/д и автомобильное сообщение с Киргизией
- 20:30 14.04.2022
- Туриндустрия Италии понесет ощутимые потери от «обнуления» российского туризма - ISTAT
- 20:15 14.04.2022
- Около 100 домов повреждено после обстрела поселка Климово Брясной обрасти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать