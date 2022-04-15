ВС РФ сбили вертолет Ми-8, атаковавший поселок Климово в Брянской области — МО РФ
11:00 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средств противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей населенного пункта Климово в Брянской области. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны (МО) РФ Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области», — отметил он.
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