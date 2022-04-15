В Мариуполе полностью освобожден от националистов Меткомбинат им. Ильича

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича полностью освобожден от формирований украинских националистов. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В городе Мариуполе группировкой российских войск и подразделениями народной милиции Донецкой Республики в результате наступательных действий полностью освобожден от украинских националистов Металлургический комбинат имени Ильича», — сказал он.