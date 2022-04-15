ВС РФ сбили украинский Су-27 в Харьковской области
11:20 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска в Харьковской области сбили в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.
По его словам, также в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Червоный Оскол сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.
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