ВС РФ сбили украинский Су-27 в Харьковской области

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска в Харьковской области сбили в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

По его словам, также в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Червоный Оскол сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.