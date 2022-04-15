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НОВОСТИ

Сбер и «Лента.ру» успешно протестировали AI-редактор

10:57 15.04.2022

Редакция интернет-издания «Лента.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) первой протестировала новое AI-решение (от artificial intelligence – искусственный интеллект), которое оптимизирует работу редакций при подготовке текстовых материалов. AI-редактор создан Управлением исследований и инноваций Сбербанка при участии Sber AI и «Ленты.ру».

Редактор состоит из трех инструментов, способных облегчить некоторые рутинные задачи, позволяя редакциям более оперативно и качественно отрабатывать новостную повестку:

– первый помогает определять потенциально интересные для аудитории темы, повышая скорость подготовки и публикации новостей;

– второй адаптирует тексты для широкого круга читателей – находит сложные для восприятия слова и предложения, предлагая синонимы и альтернативные формулировки;

– третий анализирует охват и скорость распространения опубликованных материалов и дает оценку эффективности работы редакции.

«Внедрение и использование решений на основе искусственного интеллекта – один из основных трендов развития современной журналистики, – отметил Альберт Ефимов, вице-президент, директор Управления исследований и инноваций Сбербанка. – В свою очередь Сбер работает над созданием AI-технологий, которые помогают человеку, дополняя и расширяя его возможности. Многолетний опыт работы с AI и уникальная база собственных разработок позволили нам в кратчайшие сроки создать функциональную модель AI-редактора. Наше решение не превосходит редактора-человека, но может освободить его от рутинных задач».

«Вместе с командами Сбера нам удалось создать прогрессивный инструмент, который помогает повысить качество и оперативность публикуемой информации, а также улучшить ее восприятие аудиторией, – рассказал Владимир Тодоров, главный редактор «Ленты.ру», директор по развитию медиа RAMBLER&Co. – AI-редактор обладает широкими возможностями по постаналитике: благодаря этому мы можем понять актуальность новостей и виральность заголовков. На данный момент мы используем продукт в редакции, постепенно расширяя список сотрудников «Ленты.ру», которые имеют к нему доступ. В ближайшее время планируем применять его на ресурсах всех федеральных изданий Rambler&Co».

AI-редактор – масштабируемое решение, которое может быть использовано в работе любой русскоязычной редакции. Также его функционал может быть расширен дополнительными инструментами и языковыми версиями.

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